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Украинские воины уничтожили большое скопление автомобилей оккупантов

  • 4.04.2022, 20:23
  • 11,518
Украинские воины уничтожили большое скопление автомобилей оккупантов

Видеофакт.

Украинские воины уничтожили огромное скопление автомобильной техники российских оккупантов.

Об этом сообщает в Фейсбуке ОТУ "Схід".

В сообщении отмечается: "Вчера наши воины обнаружили большое скопление автомобильной техники, которую российские фашисты решили спрятать на ферме. Однако долго оставаться незаметными для пристальных глаз украинских защитников не получилось.

Точным огнем наши артиллеристы накрыли ангар с техникой. После чего произошла детонация машин с горючим.

Российские оккупационные войска потеряли более 40 единиц автомобильной техники. Это, в свою очередь, значительно уменьшает потенциал врага в одном из направлений района боевых действий".

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