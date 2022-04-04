Сводка Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 4 апреля 2 4.04.2022, 20:28

6,172

Фото: Getty Images

Идут 40-е сутки героического противостояния украинского народа.

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на вечер 4 апреля.

В сообщении отмечается: "Идут сороковые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.

Враг продолжает нести потери в ходе полномасштабной вооруженной агрессии против Украины. За все время российско-украинской войны, с 24 февраля этого года, представители военного командования Вооруженных сил Российской Федерации лишь дважды оглашали потери личного состава группировки войск, ведущей боевые действия на территории нашего государства.

Несмотря на так называемое "официальное" российское количество потерь периодически становится известно о потерях отдельных частей и подразделений оккупантов. По имеющейся информации, потери 20-й мотострелковой дивизии (Камышин, Волгоградская область) 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, в частности 33-го, 255-го, 294-го мотострелковых полков, вернувшихся в пункты постоянной дислокации, составили 40% личного состава, вооружения и военной техники. Как следствие, значительная часть военнослужащих, которым удалось вернуться, пытается уволиться.

Имеющиеся военные медицинские учреждения России и Беларуси не позволяют обеспечить лечение такого значительного количества раненых на территории Украины военнослужащих оккупационных войск. В частности, медицинский персонал центральной районной больницы в Глушково Курской области переведен на усиленный режим дежурства. Это связано с тем, что в период с 29 марта по 2 апреля с территории Сумской области в это лечебное учреждение поступило около 100 раненых оккупантов.

В городе Изюме из-за значительных потерь личного состава подразделений 237-го танкового полка и 752-го мотострелкового полка 3-й мотострелковой дивизии захватчики были вынуждены оборудовать полевой госпиталь в помещении местной школы.

На временно занятых оккупантом территориях Запорожской области в городе Пологи военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации захватили и заминировали внутреннюю территорию центральной районной больницы. Персонал и больных предупредили о запрете возвращаться в больницу. В помещении больницы остались раненые оккупанты.

Имеющиеся утраты офицерского состава российское военное управление пробует восполнить за счет офицеров высших военных учебных заведений. По имеющейся информации, в Военной академии связи в Санкт-Петербурге осуществляется срочная подготовка офицеров к замещению должностей в боевых воинских частях.

На Северском направлении обстановка изменений не претерпела. Продолжается ликвидация последствий деятельности российских оккупационных войск.

На Слобожанщине, в городе Изюм, противник проводит фильтрационные мероприятия и принудительный вывоз местных жителей на территорию Российской Федерации.

На временно занятых оккупантами территориях Херсонской области продолжаются боевые действия. Вокруг Новой Каховки противник ужесточил пропускной режим на блокпостах. Захватчики прибегают к задержанию мирных жителей и принуждению их к инженерному оборудованию позиций. Участились случаи незаконного изъятия транспортных средств у населения.

Силы обороны Украины продолжают оттеснять врага и освобождать временно захваченные оккупантом территории.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».