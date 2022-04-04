Маск стал одним из крупнейших акционеров Twitter
- 4.04.2022, 20:36
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Стоимость пакета акций Илона Маска составляет $2,89 млрд.
Миллиардер Илон Маск стал одним из крупнейших акционеров Twitter – бизнесмену теперь принадлежит около 73,4 млн обыкновенных акций Twitter или доля в 9,2%.
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на отчет компании, отправленный Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
Издание отмечает, что Маск всего неделю назад опубликовал в Twitter пост о том, что "серьезно думает" о создании новой соцсети.
Стоимость пакета акций Маска составляет 2,89 млрд долл., подсчитал CNBC, основываясь на цене закрытия в пятницу, 1 апреля.
"Маск не сделал никакого заявления о причинах покупки акций. Twitter не сразу ответил на запрос о комментарии.
Маск часто пользуется Twitter, у него более 80 миллионов подписчиков, но в последние недели он скептически относится к тому, как он используется и разработан.
Он использовал опрос в прошлом месяце, чтобы спросить своих подписчиков, строго ли соблюдает Twitter принцип свободы слова, который важен для демократии, добавив, что "последствия этого опроса будут важны". Более 70% респондентов ответили "нет", - пишет FT.
На вопрос пользователя Twitter, не рассмотрит ли он создание собственной платформы социальных медиа, которая придает приоритет свободе слова, Маск ответил, что "серьезно думает" над этой идеей.