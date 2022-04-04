Маск стал одним из крупнейших акционеров Twitter 4.04.2022, 20:36

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Стоимость пакета акций Илона Маска составляет $2,89 млрд.

Миллиардер Илон Маск стал одним из крупнейших акционеров Twitter – бизнесмену теперь принадлежит около 73,4 млн обыкновенных акций Twitter или доля в 9,2%.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на отчет компании, отправленный Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Издание отмечает, что Маск всего неделю назад опубликовал в Twitter пост о том, что "серьезно думает" о создании новой соцсети.

Стоимость пакета акций Маска составляет 2,89 млрд долл., подсчитал CNBC, основываясь на цене закрытия в пятницу, 1 апреля.

"Маск не сделал никакого заявления о причинах покупки акций. Twitter не сразу ответил на запрос о комментарии.

Маск часто пользуется Twitter, у него более 80 миллионов подписчиков, но в последние недели он скептически относится к тому, как он используется и разработан.

Он использовал опрос в прошлом месяце, чтобы спросить своих подписчиков, строго ли соблюдает Twitter принцип свободы слова, который важен для демократии, добавив, что "последствия этого опроса будут важны". Более 70% респондентов ответили "нет", - пишет FT.

На вопрос пользователя Twitter, не рассмотрит ли он создание собственной платформы социальных медиа, которая придает приоритет свободе слова, Маск ответил, что "серьезно думает" над этой идеей.

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