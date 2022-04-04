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В Мариуполе уничтожены два танка, один МТЛБ и много вражеской пехоты

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  • 4.04.2022, 20:40
  • 5,744
В Мариуполе уничтожены два танка, один МТЛБ и много вражеской пехоты

Бои за город идут с 24 февраля.

4 апреля полк "Азов" опубликовал очередное обращение из осажденного Мариуполя.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в обращении полка Азов, размещенном в Twitter.

"За сутки бойцы полка "Азов" уничтожили 2 танка, 1 МТЛБ с ЗУ и много вражеской пехоты. Мы верим в каждого из нас – каждого защитника Мариуполя! Мы верим в Украину, мы верим в военно-политическое руководство и мы безгранично любим нашу Родину!" - говорится в обращении.

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