Белорусские активисты начали публиковать данные мародеров из РФ

Белорусские активисты начали публиковать данные мародеров из РФ15
- 4.04.2022, 20:51
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«Рекордсмен» переслал домой в Россию почти полтонны.
Вчера телеграм-канал «Беларускі Гаюн» опубликовал три часа записей из онлайн-камеры курьерской службы СДЭК в Мозыре, через которую российские солдаты-мародеры отправляют домой краденые у украинцев вещи. Благодаря, как утверждает канал, неравнодушным людям, он получил большой массив личных данных этих солдат и начал их публиковать.
Основная масса обнаруженных мародеров — из города Рубцовск Алтайского края, но также есть из Горняка (Алтайский край), Читы (Забайкальский край), Железногорска (Красноярский край), Омска, Ульяновска, Новосибирска, Москвы, Ангарска (Иркутская область), Уссурийска (Приморский край) и Биробиджана (Еврейская автономная область).
Только за один день, 2 апреля, российские солдаты сдали на отправку в мозырский СДЭК более 2 тонн вещей, среди которых значительная часть — краденые. «Беларускі Гаюн» публикует прежде всего данные рекордсменов, которые отправили от 50 до 450 кг.
Коваленко Евгений Евгеньевич отправил в Рубцовск 450 кг. инструментов, музыкальные колонки, стол, палатку и так далее.
Лазарев Артем Петрович отправил в Рубцовск 255 кг. запчастей и электросамокат.
Николаев Павел Александрович отправил в Рубцовск 205 кг. инструментов, телевизор и кресло.
Сердцев Андрей Николаевич отправил в Рубцовск 150 кг. инструментов, вещей и телевизор.
Валиев Георгий Муратович отправил в Рубцовск 150 кг. инструментов и вещей.
Степанов Николай Николаевич отправил в Уссурийск 140 кг. запчастей и кондиционеров.
Канболатов Эльдар Арсланович отправил в Рубцовск 140 кг. инструментов и одежды.
Жуковский Роман Александрович отправил в Рубцовск 130 кг. инструментов, вещей и телевизор.
Чучалин Евгений Викторович отправил в Рубцовск 100 кг. инструментов, вещей и несколько телевизоров.
Волощук Иван Иванович отправил в Рубцовск 95 кг. инструментов, вещей и телевизор.
Колоцей Сергей Александрович отправил в Ульяновск 90 кг. крышку багажника.
Юшин Владимир Сергеевич отправил в Читу 85 кг. одежды.
Григорян Артур Ашотович отправил в Горняк 60 кг. вещей, аккумуляторов и запчастей для ПК.
Шулайкин Николай Николаевич отправил в Биробиджан 60 кг. одежды и рыболовных принадлежностей.
Дацюк Иван Андреевич отправил в Рубцовск 60 кг. одежды.
Кузьмин Игорь Сергеевич отправил в Рубцовск 50 кг. инструментов и вещей.