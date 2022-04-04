Белорусские активисты начали публиковать данные мародеров из РФ 15 4.04.2022, 20:51

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«Рекордсмен» переслал домой в Россию почти полтонны.

Вчера телеграм-канал «Беларускі Гаюн» опубликовал три часа записей из онлайн-камеры курьерской службы СДЭК в Мозыре, через которую российские солдаты-мародеры отправляют домой краденые у украинцев вещи. Благодаря, как утверждает канал, неравнодушным людям, он получил большой массив личных данных этих солдат и начал их публиковать.

Основная масса обнаруженных мародеров — из города Рубцовск Алтайского края, но также есть из Горняка (Алтайский край), Читы (Забайкальский край), Железногорска (Красноярский край), Омска, Ульяновска, Новосибирска, Москвы, Ангарска (Иркутская область), Уссурийска (Приморский край) и Биробиджана (Еврейская автономная область).

Только за один день, 2 апреля, российские солдаты сдали на отправку в мозырский СДЭК более 2 тонн вещей, среди которых значительная часть — краденые. «Беларускі Гаюн» публикует прежде всего данные рекордсменов, которые отправили от 50 до 450 кг.

Коваленко Евгений Евгеньевич отправил в Рубцовск 450 кг. инструментов, музыкальные колонки, стол, палатку и так далее.

Лазарев Артем Петрович отправил в Рубцовск 255 кг. запчастей и электросамокат.

Николаев Павел Александрович отправил в Рубцовск 205 кг. инструментов, телевизор и кресло.

Сердцев Андрей Николаевич отправил в Рубцовск 150 кг. инструментов, вещей и телевизор.

Валиев Георгий Муратович отправил в Рубцовск 150 кг. инструментов и вещей.

Степанов Николай Николаевич отправил в Уссурийск 140 кг. запчастей и кондиционеров.

Канболатов Эльдар Арсланович отправил в Рубцовск 140 кг. инструментов и одежды.

Жуковский Роман Александрович отправил в Рубцовск 130 кг. инструментов, вещей и телевизор.

Чучалин Евгений Викторович отправил в Рубцовск 100 кг. инструментов, вещей и несколько телевизоров.

Волощук Иван Иванович отправил в Рубцовск 95 кг. инструментов, вещей и телевизор.

Колоцей Сергей Александрович отправил в Ульяновск 90 кг. крышку багажника.

Юшин Владимир Сергеевич отправил в Читу 85 кг. одежды.

Григорян Артур Ашотович отправил в Горняк 60 кг. вещей, аккумуляторов и запчастей для ПК.

Шулайкин Николай Николаевич отправил в Биробиджан 60 кг. одежды и рыболовных принадлежностей.

Дацюк Иван Андреевич отправил в Рубцовск 60 кг. одежды.

Кузьмин Игорь Сергеевич отправил в Рубцовск 50 кг. инструментов и вещей.

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