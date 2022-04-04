Белоруса Василия Хомутовского фан-сектор румынского клуба «Стяуа» встретил стоя 1 4.04.2022, 21:09

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Тренера вратарей тепло приняли в новом клубе.

1 апреля стало известно, что Василий Хомутовский стал тренером вратарей в академии румынского клуба «Стяуа», где и сам до завершения карьеры играл с 2003 по 2006 год, пишет «Трибуна».

Как говорит специалист эта позиция у него до окончания войны. Подписант за честные выборы с конца января 2022 года являлся частью тренерского штаба Олега Дулуба в украинском клубе «Львов».

Василий о возвращении в румынской клуб писал следующее: «Здесь я чувствую себя как дома и не могу дождаться начала работы». Только посмотрите как по-домашнему приняли белоруса болельщики:

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