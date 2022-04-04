В Гродно появилась новая схема развода на деньги 4.04.2022, 21:24

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Сразу три белоруски рассказали свои истории.

В Гродно появились странные мастера, которые за «бешеные» деньги чинят бытовую технику. Одной женщине они чуть не заменили деталь в духовке, которой на самом деле нет, другой сломали двигатель в стиральной машине, а третьей так «починили» холодильник, что он стал работать ещё хуже. Сразу три гродненки рассказали свои истории vgr.by. Они нашли фирму по ремонту бытовой техники в интернете, воспользовались её услугами, но остались, мягко говоря, недовольны.

Разбирал стиральную машину по видео из интернета

Гродненке Татьяне нужно было отремонтировать духовку. Она вызвала мастера. Тот приехал, посмотрел, сказал, что надо заменять тэн гриля, и предупредил: услуга обойдётся в 440 рублей. Женщина отказалась, но за диагностику заплатила 60 рублей. Хотя на сайте компании говорится, что она бесплатная.

— Мастер сразу вызвал подозрения: больше создавал видимость работы, полтора часа заполнял бумаги, постоянно с кем-то советовался по телефону. Поэтому я решила обратиться к другому мастеру. Когда он мне сказал, что конструкция моей духовки вообще не предусматривает наличие тэна, я была в шоке. Выходит, я чуть не заплатила 440 рублей за ремонт детали, которой не было! — рассказала женщина.

По её словам, более опытный мастер устранил неисправность за три минуты и взял за работу 20 рублей…

Елена потеряла 300 рублей. Мастер фирмы пообещал ей починить холодильник, который перестал морозить. Взял 100 рублей предоплаты, а потом ещё 200 — за ремонт. Женщина признаётся, что клюнула на красивые слоганы вроде ремонта в день обращения и трёхлетней гарантии на сайте компании. Через несколько дней холодильник начал морозить с перебоями и сильно шуметь. Теперь гродненка пытается расторгнуть договор и вернуть деньги. Она собирается идти в прокуратуру или госконтроль.

У третьей собеседницы, Инны, сломалась стиральная машина. Приехал мастер той же фирмы. Сначала он попросил инструкцию к технике, чтобы узнать, что означает код ошибки. Затем включил видео на ютьюбе, чтобы понять, как разобрать машину. «Специалист» сказал, что дело в двигателе, и забрал его с собой отремонтировать. Взял у хозяйки предоплату 100 рублей. На следующий день позвонил и сказал, что починка обойдётся в 275 рублей.

— Я отказалась от ремонта и поискала в интернете, сколько стоит бэушный двигатель. Связалась с другим мастером, который рассказал, что означает ошибка на табло машины и что мотор тут ни при чём. Неполадки он устранил за 150 рублей. Я поняла, что меня обманули, — говорит Инна.

Двигатель стиральной машины пришлось забирать с милицией. Он оказался сломан. Свои деньги клиентка так и не вернула.

— В этой истории радует одно — меня «развели» на небольшую сумму. Со мной связались те, кто пострадал больше: кто-то за ремонт заплатил 240 или 280 рублей, одна девушка за посудомойку отдала 700 рублей. Собираемся обращаться в суд, — резюмирует Инна.

Обещали зарплату до 1 600 рублей

Журналисты зашли на сайт фирмы, услуги которой вызвали жалобы. Он действительно красивый и пестрит заманчивой информацией: «ремонт в день обращения», «бесплатная диагностика», «у всех мастеров стаж более 7 лет».

Отправились в офис компании, который расположен в центре города. Он разделён на два зала. Первый — учебный класс, где учат мастеров, которые затем «чинят» технику. В соседнем помещении — десятки разобранных холодильников и стиральных машин.

Директора на месте не было, решили подождать его в учебном классе. В нём занимались семеро. Одному из учеников, Диме, оказалось всего девятнадцать лет. По специальности он строитель. Откликнулся на объявление, так как обещали зарплату до 1600 рублей. Последние три недели учится разбираться в бытовой технике, на вызовы ещё не ездил.

Руководителя так и не дождались. Дать его номер телефона отказались. Абонент номера, указанного в «Уголке потребителя», оказался недоступен.

Что говорят опытные мастера

О недобросовестных мастерах сообщают и предприниматели, которые занимаются починкой бытовой техники не один год.

— Какая у них тактика? Втереться в доверие, сработать на незнание и поиметь на этом дурные деньги. У вас сломалась стиральная машина. Я могу определить причину за десять – пятнадцать минут. А эти мастера сразу начинают разбирать технику. Имитируют работу и находят другие проблемы, которых нет, — отмечает предприниматель Александр, работающий на рынке ремонтных услуг около пятнадцати лет (именно он починил духовку Татьяны и уберёг её от потери 440 рублей).

По его словам, если бы речь шла только о завышении цен на услуги, то было бы меньше вопросов. Но «мастера» придумывают несуществующие неисправности, вводя в заблуждение заказчиков.

— Клиентам зачастую всё равно, кто к ним приедет. Скажем, порекомендовали меня кому-нибудь, но из-за занятости я могу попасть к нему только завтра. И что вы думаете? Не ждут, звонят по первому объявлению, а потом и деньги теряют, и остаются со сломанной техникой, — подытоживает мастер.

Как не попасть впросак при вызове мастера

Ищите специалиста по «сарафанному радио». Спросите у родственников, друзей, коллег, кто им чинил технику. Если в окружении таких нет, ищите мастера из Гродно. В его реквизитах должен быть указан гродненский адрес.

Почитайте о фирме или ИП в интернете, например на сайте otzyvy.by.

Если при звонке мастер сразу спрашивает ваш адрес, даже не поинтересовавшись поломкой и моделью, значит, у него нет работы и ему всё равно, на какую технику ехать. Он работает по принципу «главное — войти в дом, а дальше разберёмся».

Прежде чем приступать к ремонту, мастер должен назвать примерную цену ремонта и обосновать её. Если клиент согласен, оформляется договор.

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