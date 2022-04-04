Военные госпитали РФ и Беларуси не могут справиться с таким количеством раненых россиян 12 4.04.2022, 21:55

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Имеющиеся военные медицинские учреждения России и Беларуси не могут обеспечить лечение настолько значительного количества раненых в Украине российских военных.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке по состоянию на вечер 4 марта в Facebook.

По информации Генштаба, медицинский персонал центральной районной больницы поселка Глушково Курской области перевели на усиленный режим дежурства. Туда с 29 марта по 2 апреля привезли около 100 раненых на Сумщине оккупантов.

Также в городе Изюм войска РФ были вынуждены оборудовать полевой госпиталь в местной школе из-за значительных потерь личного состава подразделений 237-го танкового полка и 752-го мотострелкового полка 3-й мотострелковой дивизии.

В Генеральном штабе отметили, что в России всего дважды объявляли потери личного состава ВС РФ на территории Украины, однако периодически становится известно о потерях отдельных частей и подразделений оккупантов.

Например, до 40% личного состава, вооружения и военной техники потеряли полки 20-й мотострелковой дивизии (Камышин, Волгоградская область) 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, в частности: 33-й, 255-й, 294-й мотострелковые полки, которые вернулись в пункты постоянной дислокации.

Вследствие этого, значительная часть вернувшихся военных пытается уволиться.

Также в России продолжаются попытки восполнить потери офицерского состава за счет офицеров вузов. Так, в военной академии связи в Санкт-Петербурге осуществляют срочную подготовку офицеров к замещению должностей в боевых воинских частях.

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