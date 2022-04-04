CNBC: С победы Украины в войне начнется первый настоящий мировой порядок 2 4.04.2022, 22:01

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Это уже четвертая попытка построить мировой порядок за прошлый век.

«Готовы ли мы к новому мировому порядку?» - такое провокационное название имела дискуссионная панель на амбициозном «Саммите мирового управления» в Дубае. С тех пор, как 24 февраля Владимир Путин приказал начать самое большое кровопролитие в Европе с 1939 года, продолжается много споров на эту тему.

Соблазнительное заключение говорит: если Украина выживет как независимая, суверенная и демократическая страна, глобальные силы во главе с США и Европой получат импульс в противостоянии российско-китайской оси авторитаризма, угнетения и зла.

Как пишет директор Atlantic Council Федерик Кэмп в статье для CNBC, это звучит неплохо. Однако есть и другой взгляд на ситуацию.

«Российское вторжение в Украину и ряд карантинов в Китае из-за COVID-19, на первый взгляд, не имеют ничего общего. Но они одинаково ускоряют движение мира в опасном направлении – к разделу на две сферы, одна из которых будет сосредоточена вокруг Вашингтона, а другая – вокруг Пекина», – подчеркнул ранее в своей статье для The Atlantic Майкл Шумен.

Однако, как отмечает Кэмп, его собственные разговоры на «Саммите мирового управления» свидетельствуют, что такого раздвоенного будущего, скорее всего, не будет. Участники дискуссий с Ближнего Востока демонстрировали, что совсем не заинтересованы в отказе от отношений с Китаем. Он стал важным торговым партнером для Саудовской Аравии и ОАЭ. Также они хотят сохранить связи с Россией, заставившей Ближний Восток считаться с ней, когда вмешалась в войну в Сирии на стороне режима Башара Асада. Кроме того, ближневосточные игроки потеряли уверенность в американской готовности быть глобальным лидером. Они также сомневаются в компетенции США, которые в спешке вывели войска из Афганистана в прошлом году.

«За многие годы моих поездок на Ближний Восток я еще никогда не видел такого уровня разочарования местных правительств американскими политиками. При этом они с упоением наблюдают за Украиной. Потому что украинская победа при поддержке сильного и объединенного Запада заставит переосмыслить компетентность США, а также изменит траекторию упадка трансатлантического влияния. И наоборот, победа Путина даже с очень большими потерями среди россиян и украинцев ускорит падение Запада как глобальной силы», - отмечает директор Atlantic Council.

Он добавляет, что при обсуждении «нового мирового порядка» сам процитировал экс-госсекретаря Генри Киссинджера, который отмечал, что никакого «мирового порядка» никогда не существовало.

«То, что называют порядком в наше время, было придумано в Западной Европе почти четыре столетия назад во время мирной конференции в Вестфалии. Другие континенты или цивилизации даже не подозревали об этом», – говорил Киссинджер.

Но за многие столетия влияние идеи распространилось. Учитывая этот контекст, вопрос не в том, каким будет новый мировой порядок, а в том, смогут ли США и их союзники через Украину остановить потерю достижений прошлого века. Это стало бы первым шагом к установлению первого действительно «глобального» мирового порядка. Бывший советник президента США по национальной безопасности Стивен Гедли сказал, что это уже четвертая попытка построить мировой порядок за прошлый век. Первая была сделана сразу после Первой мировой войны посредством Версальского мира и создания Лиги Наций. Эти усилия трагически провалились. Вместо мира мир получил европейский фашизм, американский изоляционизм, глобальный кризис и многомиллионные жертвы Холокоста и Второй мировой войны.

После Второй мировой войны США и их партнеры были более успешны в построении системы, которую позже назвали «либеральным международным порядком». Они сделали это посредством Плана Маршалла, создания многих многосторонних институтов, таких как ООН, Всемирный банк, МВФ, НАТО, ЕС и т.д.

Третья попытка была после победы Запада в Холодной войне. Европейские демократии закрепились или были восстановлены. НАТО расширилось, равно как и ЕС. Какое-то время казалось, что правила, практики и институты, разработанные Западом после Второй мировой и Холодной войны, могут расшириться и превратиться в международный порядок. Китай принял и некоторое время получал выгоду от этого порядка.

Но в последние годы испарялась готовность лидеров США защищать, поддерживать и продвигать этот расширенный международный порядок. Американское внешнеполитическое лидерство редко являлось последовательным. Но после Второй мировой войны и вплоть до конца Холодной войны оно было именно таким. А потом непоследовательность стала все больше, дойдя до «лидерства с задней парты» Барака Обамы и изоляционизма в духе «Америка прежде всего» Дональда Трампа. Каждый из них собственным способом отступил от послевоенной архитектуры глобального лидерства США, построенной президетом Гарри Трумэном.

На Ближнем Востоке страны, такие как Саудовская Аравия и ОАЭ, были ближайшими союзниками Вашингтона. Но сейчас они делают другие ставки. Кроме споров вокруг Ирана отказ Дональда Трампа признавать собственное электоральное поражение вызвал сомнения в устойчивости американской политической системы и последовательности внешней политики США. Кроме того, странам Ближнего Востока не нравится, что администрация Байдена сейчас называет новое глобальное соперничество борьбой между демократией и авторитаризмом.

«Все демократические пробы в арабском мире становились идеологическими или племенными. Поэтому я не думаю, что мы можем что-то построить успешно», - сказал дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш.

Решение президента Джо Байдена выпустить на рынок беспрецедентные 180 миллионов баррелей нефти из стратегических резервов США стало признанием, что традиционные американские партнеры отказались ему помогать. ОПЕК проигнорировала призывы западных политиков нарастить добычу, чтобы обуздать цены на нефть. Страны-участники также отказались исключать Россию из своей организации. Между тем, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил Нью-Дели на прошлой неделе, чтобы поблагодарить Индию за неприсоединение к санкции США. То же сделали Бразилия, Мексика, Израиль и ОАЭ.

«Чтобы сформировать будущий мировой порядок, США и Европе нужно для начала развернуть упадок Запада и демократии на войне в Украине. А все остальное будет потом», – говорится в статье.

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