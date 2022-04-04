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Канада введет новые санкции против приближенных к режиму Лукашенко

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  • 4.04.2022, 22:38
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Канада введет новые санкции против приближенных к режиму Лукашенко

Санкции будут введены против девяти лукашистов.

Канада намерена ввести новые санкции в отношении 9 белорусов и 9 россиян, сообщается на сайте правительства этой страны. Кто конкретно может попасть под ограничения, не уточняется. Канадское правительство лишь сообщило, что эти люди «способствовали и допустили нарушения суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины», а также «являются близкими соратниками российского и белорусского режимов».

«Позволив Владимиру Путину совершить бессмысленное вторжение в Украину, эти близкие пособники режима являются соучастниками ужасных событий, разворачивающихся на наших глазах. Канада продолжает поддерживать храбрый народ Украины, борющийся за свою свободу, и мы не прекратим давление на российский режим, пока его войска не покинут украинскую землю. Зверства должны прекратиться», — министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

В канадском правительстве также добавили:

«То, что мир увидел в эти выходные в Буче, вызывает отвращение. Канада не будет стоять в стороне, пока продолжаются бессмысленные убийства невинных мирных жителей российскими войсками в Украине. Мы не пожалеем усилий для того, чтобы нарушения международного права в Украине расследовались, а виновные привлекались к ответственности».

Напомним, в марте Канада ввела санкции против 22 чиновников Минобороны Беларуси.

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