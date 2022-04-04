Украинские силы на Донбассе отразили семь атак врага 4.04.2022, 22:52

Уничтожено семь танков, восемь единиц бронетехники, три артсистемы.

На Донецком и Луганском направлениях украинские защитники продолжают отражать атаки российских оккупантов.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 7 атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам.

В частности, украинские защитники уничтожили 7 танков, 8 единиц бронированной техники и 3 артиллерийские системы противника.

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!" - отмечается в сообщении.

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