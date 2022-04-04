В Барановичах ищут инженера-технолога за $140 4.04.2022, 23:02

Какие на самом деле зарплаты в регионах?

Что еще изменилось на рынке труда за месяц, посмотрела intex-press.by

По состоянию на 1 апреля в базе данных Государственной службы занятости в Барановичах числилось 2054 вакансии – на 23 меньше, чем месяц назад. На зарплату до 457 рублей (официальная «минималка» с 1 января 2022 года) требовалось 375 человек.

Вакансии с самой низкой зарплатой

От 463,5 рубля

Самую высокую из самых низких заплат в городе предлагают повару пятого разряда на железной дороге. Удивительно, но даже профильное образование в требованиях не указано. А «потолок» по зарплате обещают в 694,58 рубля.

462,8 рубля

Столько может зарабатывать машинист котельной на железной дороге при работе на полную ставку в одну смену. Главное требование к кандидату – профессионально-техническое образование.

От 460 рублей

На такую зарплату в городе – более десятка вакансий. Многие для специалистов с высшим образованием. К примеру, одна школа ищет себе сразу двух работников с дипломами на эти деньги: библиотекаря и педагога по патриотическому воспитанию. А одна из городских больниц указанный заработок предлагает инженеру.

458 рублей

Такие деньги в Барановичах предлагают повару четвертого разряда в одном из учреждений образования при работе на полную ставку в две смены.

От 457 рублей

На официальную «минималку» в городе – около 130 свободных мест. Предложения самые разные: от санитарки до телеоператора, от дворника до инженера-технолога.

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