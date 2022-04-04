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ВСУ повредили фрегат российского флота «Адмирал Эссен»

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  • 4.04.2022, 23:39
  • 6,044
ВСУ повредили фрегат российского флота «Адмирал Эссен»

Об этом сообщил Алексей Арестович.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что Вооруженные силы Украины повредили фрегат российского флота типа "Адмирал Эссен".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Арестовича в телемарафоне.

По его словам, благодаря мужеству украинских защитников поврежден фрегат российского флота типа "Адмирал Эссен".

"Был поврежден фрегат российского флота типа Адмирал Эссен благодаря мужеству и профессионализму наших защитников", - сказал Арестович.

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