ВСУ повредили фрегат российского флота «Адмирал Эссен» 1 4.04.2022, 23:39

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Об этом сообщил Алексей Арестович.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что Вооруженные силы Украины повредили фрегат российского флота типа "Адмирал Эссен".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Арестовича в телемарафоне.

По его словам, благодаря мужеству украинских защитников поврежден фрегат российского флота типа "Адмирал Эссен".

"Был поврежден фрегат российского флота типа Адмирал Эссен благодаря мужеству и профессионализму наших защитников", - сказал Арестович.

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