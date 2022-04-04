ВСУ повредили фрегат российского флота «Адмирал Эссен»1
- 4.04.2022, 23:39
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Об этом сообщил Алексей Арестович.
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что Вооруженные силы Украины повредили фрегат российского флота типа "Адмирал Эссен".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Арестовича в телемарафоне.
По его словам, благодаря мужеству украинских защитников поврежден фрегат российского флота типа "Адмирал Эссен".
"Был поврежден фрегат российского флота типа Адмирал Эссен благодаря мужеству и профессионализму наших защитников", - сказал Арестович.