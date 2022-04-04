Что происходит на границе в первые дни отмены ограничений? 2 4.04.2022, 23:20

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Истории белорусов, которые пересекали границу с 3 апреля.

Почти полтора года белорусы не могли свободно выезжать за границу через наземные пункты пропуска (за исключением работы или лечения). Запрет сняли неожиданно, и с 3 апреля, как и раньше, выехать может любой желающий. Zerkalo.io поговорило с теми, кто пересекал границу в первые дни отмены запрета.

Оксана с мужем в числе первых пересекали границу по новым правилам. Они ехали на автобусе «Минск-Гданьск», обложившись документами. Раньше белорусские пограничники проверяли их очень строго.

— Мы выезжали по рабочим визам, — рассказывает Оксана. — С собой были договоры на двух языках и приглашения на работу. На белорусской стороне договоры даже не смотрели. А вот на польской нужно было показать приглашения на работу.

— Из всех пассажиров поляки не пропустили только одного мужчину с грузинским паспортом и рабочей польской визой. Расспрашивали его на русском, польском, английском, но он ничего не смог ответить. Вероятно, просто их не понимал. Багаж досматривали как обычно — никаких придирок или необычных вопросов. Границу прошли относительно быстро: за тридцать минут белорусскую и за час двадцать — польскую, — заключает минчанка.

Алина тоже ехала третьего апреля, но в Литву. Говорит, что в их автобусе белорусские пограничники проверяли только паспорт.

— Предварительно всех сфотографировали, дополнительных вопросов не задавали, — рассказывает девушка. — На литовской границе проверили визу и вещи каждого выезжающего. Тщательно осматривали тех, у кого был беспорядок в вещах, а у кого все было сложено аккуратно, почти не смотрели. Не пустили только одного человека с визой «С». У него была только справка о том, что переболел на ковид. Точной причины, случилось это из-за визы или отсутствия вакцины, я не знаю.

Виктор практически каждый день ездит через пункт пропуска «Брест-Тересполь», что на белорусско-польской границе. До 3 апреля каждый день на белорусской стороне он предъявлял контракт. Сейчас — ничего.

— С польской стороны — паспорт с визой либо вид на жительство. До этого обязательно требовали ПЦР-тест и справку о вакцинации, — говорит он.

О том, как накануне ехали через границу, рассказали и другие читатели. В основном, всё проходило спокойно.

— Пересекла границу с Польшей вчера. Все прошло относительно гладко, особенно не досматривали, — пишет один из читателей.

— Пересекал границу с Эстонией. Пропускают белорусские автомобили без проблем. По Латвии, Литве, Польше никаких препятствий для движения авто нет, — подтверждает второй.

Как въезжать в ЕС?

Напомним, при пересечении границы с Польшей белорусы должны предоставить отрицательный результат молекулярного теста или экспресс-теста на антиген, выполненный в течение 24 часов до пересечения границы (дети младше пяти лет освобождены от сдачи теста). Попасть в страну можно при наличии сертификата о полной вакцинации одобренными в ЕС вакцинами либо при предоставлении справки о выздоровления от COVID-19 сроком действия 6 месяцев.

В Литву граждане Беларуси могут въезжать при наличии сертификата о полной вакцинации одобренными в ЕС вакцинами, при предоставлении сертификата о выздоровлении сроком действия 180 дней либо при отрицательном результате ПЦР-теста (максимум 72 часа). Самоизолироваться по прибытии не требуется.

С 1 апреля при въезде в Латвию сняты ковидные ограничения. При въезде в страну нет необходимости предъявлять справку о вакцинации, выздоровлении или отрицательном результате теста.

Также третьего апреля появилась информация о том, что польские пограничники будут тщательно проверять грузовики, которые едут в Беларусь. Простой в очереди может увеличиться до 80 часов, сообщило Польское агентство прессы.

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