США введут дополнительные санкции против России 4.04.2022, 23:54

2,298

Уже на этой неделе.

США объявят о новых санкциях против России на этой неделе. Ограничения согласовываются с союзниками и партнерами.

Об этом сообщает CNN.

"Вы можете ожидать дальнейших объявлений о санкциях (против России - ред.) на этой неделе", - цитирует агентство советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

По его словам, США согласовывают новый пакет санкций с союзниками и партнерами. На этой неделе планируется объявить о дополнительных элементах экономического давления на Россию.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».