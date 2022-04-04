США введут дополнительные санкции против России
- 4.04.2022, 23:54
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Уже на этой неделе.
США объявят о новых санкциях против России на этой неделе. Ограничения согласовываются с союзниками и партнерами.
Об этом сообщает CNN.
"Вы можете ожидать дальнейших объявлений о санкциях (против России - ред.) на этой неделе", - цитирует агентство советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.
По его словам, США согласовывают новый пакет санкций с союзниками и партнерами. На этой неделе планируется объявить о дополнительных элементах экономического давления на Россию.