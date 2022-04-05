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Канада вводит санкции против окружения Путина и Лукашенко

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  • 5.04.2022, 7:39
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Канада вводит санкции против окружения Путина и Лукашенко

Ограничительные меры будут наложены на 18 человек.

Канада вводит новые санкции против близкого окружения политического руководства России и Беларуси. Предстоящие ограничительные меры будут наложены на девять россиян и девять белорусов за содействие и допущение нарушений суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.

Об этом сообщает GlobalNews.

"Лица, попадающие под санкции, являются близкими соратниками российского и белорусского режимов", — говорится в сообщении канадского правительства.

Личности тех, кто попал под санкции, пока держатся в секрете, как и подробности о вводимых ограничительных мерах. Всего с 24 февраля Канада ввела несколько пакетов санкций против России. Последний из них связан с обнаружением множества убитых гражданских лиц в пригородах Киева.

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