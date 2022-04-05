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«Тела не опознать»: армия РФ лишилась целого танкового батальона

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  • 5.04.2022, 7:53
  • 13,050
«Тела не опознать»: армия РФ лишилась целого танкового батальона

Около 80 оккупантов были убиты, еще 30 - ранены.

В ходе ведения боевых действий в Украине практически полностью уничтожен танковый батальон 752-ого мотострелкового полка (в/ч 34670, Солоти) 3-й мотострелковой дивизии.

Потери танкистов составили: около 80 человек убитыми и больше 30 ранеными, сообщил журналист Роман Цимбалюк на своей страничке в Facebook.

"Большинство тел погибших военнослужащих сильно обгорели, их очень трудно опознать", - отметил Цимбалюк.

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