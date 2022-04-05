Пленный капитан российской армии решил воевать против Путина

Пленный капитан российской армии решил воевать против Путина4
- 5.04.2022, 8:00
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Офицер проходит индивидуальную подготовку под руководством инструкторов из ВСУ.
В батальон добровольцев бывших российских военных «Свобода России» вступил бывший капитан российской оккупационной армии.
Как сообщает в Telegram-канал легион «Свобода России», доброволец пройдет военную подготовку.
Отмечается, что новобранцем стал бывший 152 отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона 127 мсд (пункт постоянной дислокации: г. Уссурийск) капитан Лесниченко Максим Анатольевич.
Первые добровольцы легиона проходят индивидуальную подготовку. Под руководством инструкторов из Вооруженных сил Украины они изучают гранатомет NLAW.