Пленный капитан российской армии решил воевать против Путина 4 5.04.2022, 8:00

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Офицер проходит индивидуальную подготовку под руководством инструкторов из ВСУ.

В батальон добровольцев бывших российских военных «Свобода России» вступил бывший капитан российской оккупационной армии.

Как сообщает в Telegram-канал легион «Свобода России», доброволец пройдет военную подготовку.

Отмечается, что новобранцем стал бывший 152 отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона 127 мсд (пункт постоянной дислокации: г. Уссурийск) капитан Лесниченко Максим Анатольевич.

Первые добровольцы легиона проходят индивидуальную подготовку. Под руководством инструкторов из Вооруженных сил Украины они изучают гранатомет NLAW.

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