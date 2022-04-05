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«Тебе смерть звонит»: грабившие Украину мародеры РФ получают неожиданные звонки

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  • 5.04.2022, 8:03
  • 12,390
«Тебе смерть звонит»: грабившие Украину мародеры РФ получают неожиданные звонки

Номера оккупантов были получены после слива массива данных из Беларуси.

Российские военные, принимавшие участие в грабежах на временно оккупированной территории Украины, начали получать телефонные звонки от неизвестных, которые предупреждают их о неминуемой ответственности за военные преступления, сообщает glavred.info.

Очевидно, что телефонные номера оккупантов-мародеров РФ были получены после слива массива данных из Беларуси. В Сети уже публикуют "теплые" разговоры с оккупантами.

В частности, военный РФ оккупант Николай Степанов отправил себе на родину 140 кг запчастей и кондиционеров, награбленных в Украине.

Как выяснилось в ходе разговора, мародер отправлял наворованное в российский Уссурийск.

"Тебе смерть звонит", - потроллил незнакомец российского военного преступника.

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