«Тебе смерть звонит»: грабившие Украину мародеры РФ получают неожиданные звонки

«Тебе смерть звонит»: грабившие Украину мародеры РФ получают неожиданные звонки8
- 5.04.2022, 8:03
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Номера оккупантов были получены после слива массива данных из Беларуси.
Российские военные, принимавшие участие в грабежах на временно оккупированной территории Украины, начали получать телефонные звонки от неизвестных, которые предупреждают их о неминуемой ответственности за военные преступления, сообщает glavred.info.
Очевидно, что телефонные номера оккупантов-мародеров РФ были получены после слива массива данных из Беларуси. В Сети уже публикуют "теплые" разговоры с оккупантами.
В частности, военный РФ оккупант Николай Степанов отправил себе на родину 140 кг запчастей и кондиционеров, награбленных в Украине.
Как выяснилось в ходе разговора, мародер отправлял наворованное в российский Уссурийск.
"Тебе смерть звонит", - потроллил незнакомец российского военного преступника.