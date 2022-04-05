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США успешно испытали гиперзвуковую ракету

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  • 5.04.2022, 8:06
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США успешно испытали гиперзвуковую ракету

В РФ об этом ничего не знали.

США провели успешные испытания гиперзвуковой ракеты в середине марта, но не разглашали это две недели, чтобы избежать эскалации напряженности в отношениях с РФ.

Об этом сообщает CNN.

По словам американского чиновника, ракета HAWC была запущена с бомбардировщика B-52 у западного побережья "в ходе первого успешного испытания версии системы Lockheed Martin".

Такое испытание состоялось через несколько дней после того, как в России заявили о применении своей гиперзвуковой ракеты при обстреле западной области Украины (по Яворовскому полигону).

Как объяснил журналистам представитель министерства обороны США, их нежелание разглашать свои испытания связаны с планами президента Джо Байдена в то время совершить визит к союзникам по НАТО в Европе и в Польшу, где американский лидер встретился с главами МИД и Минобороны Украины.

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