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Отказы и множество дезертиров: из-за огромных потерь в армию РФ никто не хочет идти

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  • 5.04.2022, 8:09
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Отказы и множество дезертиров: из-за огромных потерь в армию РФ никто не хочет идти

Личный состав оккупантов деморализован.

Российские оккупанты продолжают нести немалые потери в войне. Поэтому в России с каждым днем становится меньше тех, кто хочет идти в армию и воевать против Украины.

Как отмечают в Генеральном штабе ВСУ, среди россиян очень много отказов, а также дезертиров. Это связано с тем, что наемники деморализованы и не готовы идти воевать.

В частности, у российских наемников серьезные проблемы с комплектованием боевых подразделений, а также подразделений обеспечения.

Что касается личного состава, то он деморализован. Это, собственно, и послужило причиной увеличения количества случаев дезертирства. Также российские военнослужащие отказываются воевать против Украины.

В то же время, известно о перегруппировке российских наемников. Они будут пытаться совершить наступательную операцию на востоке. Основная цель оккупантов – установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, вражеские войска стремятся улучшить положение своих подразделений в Таврийском и Южнобужском операционных районах.

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