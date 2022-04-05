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Что происходит на главных направлениях боев: утренняя сводка Генштаба ВСУ

  • 5.04.2022, 8:13
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Что происходит на главных направлениях боев: утренняя сводка Генштаба ВСУ

Россия перебрасывает силы на восток для возобновления наступления.

Российская армия осуществляет перегруппировку войск и сосредотачивает усилия на подготовке наступательной операции на востоке Украины. Цель – установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Продолжается перемещение выведенных из Полесья подразделений в новые районы оперативного назначения. Часть подразделений после завершения восстановления боеспособности будут перемещены в район населенного пункта Валуйки и включены в состав наступательных группировок войск.

Отмечается движение колонн вооружения и военной техники по территории республики в направлении железнодорожных станций Гомель, Ельск и Мозырь для загрузки на железнодорожные эшелоны. Значительная часть самолетов и вертолетов воздушно-космических сил вооруженных сил Российской Федерации перебазирована с аэродромов республики Беларусь на территорию России.

Российские войска продолжают блокировать Харьков, постоянными артиллерийскими обстрелами и дальше уничтожают жилые кварталы и инфраструктуру города. Для улучшения движения войск на направлении и обеспечения переправы через реку Северский Донец проводит работы по восстановлению моста в Изюме.

На Донецком и Луганском направлениях оккупанты основные усилия сосредотачивают на взятии под контроль районов населенных пунктов Попасная и Рубежное, установлении полного контроля над Мариуполем, а также подготовке наступательных действий в районе населенного пункта Золотая Нива.

На Южнобужском направлении оккупационные войска проводят штурмовые действия при поддержке артиллерии с целью взятия под контроль населенного пункта Александровка, имеют частичный успех. В районе населенных пунктов Любино, Мирное, Копани оккупанты обстреливали из артиллерии позиции ВС Украины.

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