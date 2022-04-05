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Появились подробности об избиении белорусскими силовиками оккупантов из машины с меткой «V»

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  • 5.04.2022, 8:43
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Появились подробности об избиении белорусскими силовиками оккупантов из машины с меткой «V»

Стало известно, где это произошло и как отреагировали в МВД Беларуси.

Прошедшей ночью было опубликована видеозапись, где белорусские силовики (предположительно ГАИ и вневедомственная охрана) задерживают пьяных российских солдат, находившихся в кабине грузовика Камаз со знаком «V».

По одной из версии, события разворачивались в районе Речицы, пишет «Флагшток».

Телеграм канал, подконтрольный силовикам Лукашенко, отреагировал на появление видео: там появились угрозы в адрес снявших задержание.

Позже независимые телеграм-каналы подтвердили локацию — задержание военных РФ произошло в Речице.

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