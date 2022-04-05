Кадыровцы снимают постановочные видео на окраинах Мариуполя 5.04.2022, 8:49

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Боевики имитируют контроль над городом.

"Бои" с участием "кадыровцев" в Мариуполе оказались постановочными. Тикток-воины главы Чечни сняли несколько видео на окраинах города, делая вид, что контролируют его. О "захвате" Мариуполя заявлял и сам Кадыров.

Об этом сообщает "Слидство.Инфо".

Журналисты изучили ролики чеченцев и нашли локации, в которых их снимали. В частности, один из роликов, на котором Кадыров хвастался якобы захватом Мариуполя, был снят на окраине города – в районе Левобережный, что ближе к российской границе.

Ролик, на котором кадыровцы стреляют по пустом жилом доме– также сняли в этом же районе. Интересно, что 24 марта Кадыров заявил, что зачистка Левобережного завершена, но ролики оттуда он публиковал несколько дней подряд – и 28, и 29 марта.

В сети постановку "спалили" сразу. Зрители обратили внимание, что боевики стреляют из пулеметов по зданию, которое уже уничтожено бомбардировками, прячась за бронетранспортом. В то же время оператор стоит на открытой местности, а значит точно понимает, что ответа на обстрелы не будет.

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