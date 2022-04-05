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Более 70 белорусов потеряли деньги, потому что кликнули в интернете не на ту ссылку

  • 5.04.2022, 8:52
  • 12,328
Более 70 белорусов потеряли деньги, потому что кликнули в интернете не на ту ссылку

На гражданах нашей страны зарабатывал мошенник из Архангельской области РФ.

Примерно полгода назад, в сентябре 2021-го, житель Архангельской области Российской Федерации решил заработать нечестным способом на невнимательных белорусах. Он вместе с подельниками создал фишинговые сайты, визуально схожие с официальными сайтами белорусских банков, а также интернет-магазины, пишет onliner.by.

Белорусы, которых позже признали потерпевшими, искали в поисковом браузере интернет-банкинг своего банка, кликали на вроде как знакомую ссылку, которая находилась в топе выдачи, и вводили свои данные, чтобы войти в учетную запись. Спустя время с их карточек пропадали деньги. Потерпевшими признаны 78 белорусов, в том числе две белоруски, которые пытались оплатить свои заказы в ненастоящем интернет-магазине.

Чтобы снять украденные деньги, привлекался еще один россиянин, которого Следственный комитет называет «гостем столицы» — человек приехал с севера России. Его-то и задержали — он приезжал в Минск, чтобы обналичивать похищенные деньги. СК не сообщает, как именно словили этого «гостя столицы», зато информирует, что выйти на мошенников удалось благодаря совместной работе сотрудников службы безопасности банков и правоохранительных органов.

У обвиняемого обнаружили и арестовали 15 тысяч белорусских рублей, мужчину заключили под стражу. Теперь ищут его подельников.

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