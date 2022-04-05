«Примерз лицом к крови»: шокирующий рассказ жительницы Бучи 2 5.04.2022, 8:58

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фото: MIKHAILO PALINCHAK

Женщина не сразу нашла труп мужа.

Жительница Бучи, где оккупанты устроили ужасную бойню, рассказала о смерти своего мужа. Женщина узнала своего возлюбленного по одежде, а когда увидела его лицо, то была шокирована. Мужчина примерз щекой к крови, его пришлось едва не отрывать от земли.

Об этом сообщается в Telegram 24 канала.

Убитая горем жительница Бучи рассказала, что после того, как оккупанты освободили населенный пункт, она начала искать своего мужа. Женщина обращалась к волонтерам, а потом ей сказали, что в подвале неподалеку лежат трупы.

"Когда они все собрались и уехали, я пошла в Красный Крест писать заявление, что у меня пропал муж. Они заявку приняли. Потом тут женщина в подвале сидела, и говорит: пойди в подвал, там двое лежат, может, и твой там. Я пришла и узнала его по кроссовках, штанах по, по лицу – нет. Его друг развернул, он был весь избит, стекший. В крови, лицом примерз, мы его отлепили", – рассказала со слезами на глазах женщина.

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