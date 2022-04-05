Рынок офисов в Минске повис в неопределенности 3 5.04.2022, 9:05

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Спрос упал, однако предложение тоже не выросло.

Предложение на рынке офисной недвижимости в Минске предложение превышает спрос. Таковы данные аналитического отчета NAI Belarus за первый квартал 2022 года.

На ситуацию влияет рост релокаций бизнесов. Хотя он не галопирующий: катастрофическая ситуация на рынке жилья в основных странах для релокации частично охлаждает спрос для потенциальных переездов все новых компаний.

В Минске объем предложения не изменился. Девелоперы не сдавали крупных объектов ни в 2021 году, ни в январе-марте текущего года, цитирует выводы отчета Оfficelife.

Всего в столице, если учитывать только классифицированный рынок коммерческих офисов, есть более 1 млн «квадратов». Основной объем предложения, свыше 615 тыс., – это класс «В-». Класса «А» немного – лишь четыре объекта с общей площадью под аренду в 72 тыс. кв м, если не считать недавно построенный БЦ «Кампус» на улице Якуба Коласа (в целом около 6,6 тыс. кв м). Ситуация может сильно измениться после ввода комплекса «Шантер Хилл». Как ожидается, его сдадут не ранее декабря 2023 года.

Также в первом квартале не было масштабных отказов от арендуемых площадей, как это было характерно для рынка в 2021 году, когда EPAM Systems вывела сотрудников из офисов.

Что касается цен, то ставки аренды в пересчете на евро начали снижаться. Особенно это ощущается после начала боевых действия на территории Украины и новых санкций в отношении России и Беларуси.

В итоге потенциальные арендаторы запрашивают более низкие ставки по новым договорам, а действующие просят собственников зафиксировать курс евро до прояснения ситуации на валютном рынке.

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