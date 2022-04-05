ПВО сбила две ракеты РФ в Днепропетровской области 5.04.2022, 9:06

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В результате падения обломков произошло возгорание в одном из сел.

ПВО в ночь на 5 апреля сбила над Днепропетровской областью две российские ракеты. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщил глава Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко на своей странице в Facebook.

В результате падения обломков ракеты произошло возгорание в одном из сел. Пострадавших нет.

«У меня есть видео момента уничтожения ракет. Однако сейчас действует запрет на обнародование такой информации. Обещаю, что покажу его после победы. Собираю архив побед наших ВСУ. В области все нормально, работаем и приближаем победу», – сообщил Валентин Резниченко.

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