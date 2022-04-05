Андрей Пионтковский: Эта война безусловно приведет к развалу России 4 5.04.2022, 9:12

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Андрей Пионтковский

Из позорного поражения главы Кремля свои выводы сделает Китай.

За более чем месяц полномасштабной войны Россия не достигла ни одного стратегического триумфа. Вполне понятно, что государство-агрессор проигрывает.

Агрессия России показала все проблемы, которые она имеет. Об этом в эфире 24 канала сказал российский публицист Андрей Пионтковский.

По его словам, понятно, что Владимир Путин проигрывает эту войну.

«Она безусловно приведет к развалу России, обнажит все ужасные проблемы», – подчеркнул Пионтковский.

Он пояснил, что из позорного поражения главы Кремля свои выводы в частности сделает Китай.

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