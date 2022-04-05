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Путина могут подвинуть

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  • 5.04.2022, 9:29
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Путина могут подвинуть

Кто имеет шансы посидеть главу Кремля?

Из российских бизнесменов сейчас с Путиным общается только Юрий Ковальчук. Последний разделяет взгляды президента целиком и полностью. Об этом сообщается в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

На арене – Абрамович

Больше никто из крупных бизнес-фигур не имеет доступа к нему. То, что на горизонте появился Абрамович, дает нам маленький лучик надежды во всем этом сплошном мраке.

Что касается именно личности господина Абрамовича, то здесь сошлись все звезды. С одной стороны, этот человек действительно является российским олигархом – одним из самых известных. Второй момент заключается в том, что его мать была украинкой. Он имеет украинские связи. Сегодня этот представитель российского олигархата может, даже с позиции определенной эмпатии, стремиться к завершению этой войны.

К этому прибавим еще связи Абрамовича в Туманном Альбионе и Израиле. Фактор Абрамовича многоуровневый. Ему суждено очевидно быть одной из центральных фигур переговоров. Нельзя сказать, что Путин его сам лично подтолкнул. Дело в его связях. Следовательно, роль его в том, чтобы быть своеобразным медиатором.

Путина могут подвинуть

Олигархический переворот возможен скорее в подходах сотрудничества крупного бизнеса и российского государства. Вполне возможно, что олигархи будут искать выходы для того, чтобы готовить других представителей политической элиты, вводить новых игроков.

Потому что с нынешним курсом говорить о каком-либо стабильном бизнесе совершенно невозможно. Все прекрасно понимают правило "деньги любят тишину". Российская Федерация сегодня избрала диаметрально противоположный путь.

Кто имеет шансы посидеть "царя"

Я бы делал ставку сейчас на то, что преемником Путина станет Мишустин (Михаил Мишустин – премьер-министр России – 24 канал). Рейтинги его сейчас сильно растут. Сегодня он не настолько запятнан всей этой "победоносной" идиотией. В то же время премьер сегодня занимается защитой российской экономики от губительного влияния санкций.

В глазах российского общества Мишустин предстает героем. Да и для Запада не такой токсичный.

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