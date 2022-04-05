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Украинка, написавшая «Никогда мы не будем братьями», обратилась к РФ с новым пророчеством

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  • 5.04.2022, 10:10
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Украинка, написавшая «Никогда мы не будем братьями», обратилась к РФ с новым пророчеством
Анастасия Дмитрук

Анастасия Дмитрук посвятила стихотворение всем, кто борется за Украину.

Украинская поэтесса, автор стиха "Никогда мы не будем братьями" Анастасия Дмитрук обратилась ко всем, кто готов слушать и слышать Украину с новым произведением под названием "За Харків, Марік, за Ірпінь", cообщает glavred.info.

Его Дмитрук посвятила защитникам нашей Родины: "Посвящается украинской армии, территориальной обороне, волонтерам, врачам и каждому, кто сегодня борется за Украину".

Новое стихотворение создано в форме обращения к российским солдатам: поэтесса убеждена - Украина выстоит, а оккупанта ждут страдания и смерть. Эти строки Анастасия Дмитрук читает как молитву:

"Ти [неценз.] здохнеш в цім краю

У небі, в полі, у гаю.

Де йдуть без зброї на броню.

Де кажуть на [неценз.] кораблю.

Ти прогниєш у цій землі

На моїй визвольній війні.

Розквітнеш сонях навесні

Могутня армія русні.

За Харків, Марік, за Ірпінь,

За прірву надлюдських терпінь

Наступні десять поколінь

У пеклі скнитимеш. Амінь.

Ми – Чорнобаївка, ти – мрець,

безжально злитий нанівець.

Нам уривається терпець.

Ти здохнеш, [неценз.], це кінець".

Нашумевшее стихотворение, которые позже было положено на музыку, "Никогда мы не будем братьями" появилось из-под пера Дмитрук в 2014 году, после аннексии Крыма. Тогда слова украинской поэтессы немало разозлили россиян, в то время как украинцы прониклись к строкам этого стихотворения особенной нежностью.

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