Как война в Украине отразилась на рынке минских квартир? 4 5.04.2022, 9:46

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Многие продавцы на снижение спроса отреагировали снижением цен на квартиры.

Продажи квартир в Минске в марте упали, также снизились и цены. Политическая неопределенность, рост курса доллара, недоступные кредиты - конец февраля и весь март были сложными для рынка недвижимости, пишет realt.by.

В марте в Минске было зарегистрировано 888 сделок купли-продажи квартир (с учетом долей и комнат), свидетельствуют данные Национального кадастрового агентства. В феврале, для сравнения, была 1261 сделка. В январе — 1154 сделки.

Как объяснили в агентстве «Авангард Недвижимость», звонки по объектам недвижимости в Минске практически полностью остановились 25−28 февраля. Около трех следующих недель спрос на покупку жилья был очень низкий.

Одной из причин падения спроса специалисты называют выросший курс доллара и подорожавший вследствие этого кредит.

Приобрести недвижимость в кредит еще в начале февраля планировали порядка 15% покупателей на вторичке и более 30% в новостройках. Если кому-то банк одобрил кредит в белорусских рублях 23-го февраля, то к моменту расчета 25−26 февраля суммы уже катастрофически не хватало. Многие из этих сделок были расторгнуты, если продавцы не шли навстречу.

С 20-х чисел марта рынок недвижимости стал постепенно восстанавливаться. «Вероятно, у людей наступила стадия принятия: белорусский рубль стал постепенно укрепляться, и это немного успокоило покупателей, они стали возвращаться на рынок», - предположил представитель агентства.

Еще одна из причин частичного восстановления рынка недвижимости, по мнению эксперта, в том, что многие белорусы в конце февраля-начале марта успели забрать вклады из банков. Они хотели деньги куда-то пристроить. А в Беларуси недвижимость — это самый понятный инструмент инвестирования.

Однако о полном восстановлении рынка речи не идет. В прошлые годы март был активным месяцем на рынке недвижимости: обычно происходило около 1150 сделок на вторичном рынке, сейчас – заметно меньше.

Многие продавцы на снижение спроса отреагировали снижением цен на квартиры. По данным агентства «Твоя столица», по факту сделок в Минске цены в марте снизились на 7%.

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