Поразили зверства РФ в Буче: бизнесмен из Чехии пожертвовал $4 миллиона украинским военным 5 5.04.2022, 10:24

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Иво Лукачович

Предприниматель занимает 15-е место среди богатейших людей страны.

Чешский предприниматель, основатель и владелец главного ресурса-поисковика в Чехии – интернет портала Seznam.cz Иво Лукачович объявил, что жертвует на приобретение оружия для Вооруженных сил Украины 100 миллионов чешских крон (более 4 млн долларов США).

По словам Лукачевича, который является одним из богатейших бизнесменов Чехии, он не смог стоять в стороне, когда увидел кадры массового убийства украинцев российскими оккупантами в Буче. Фотографии из освобожденного от российских захватчиков украинского города его глубоко поразили. Об этом он написал в Twitter.

"Я как можно быстрее отправляю 100 миллионов крон на приобретение оружия для героической украинской армии. Чем быстрее сломаются эти российские безбашенные люди, тем больше будет спасено невинных детей, женщин и мирных жителей", – отметил Лукачович.

Предприниматель, по данным журнала Forbes, занимает 15-е место в Чехии среди богатейших людей страны.

За помощь Лукачовича уже поблагодарили в посольстве Украины в Чешской Республике. В дипломатическом ведомстве отметили, что в такое время недостаточно говорить о военных преступлениях РФ – украинским защитникам нужно оружие, чтобы противостоять жестокому врагу.

"Мы очень ценим такой подход. Недостаточно говорить о военных преступлениях России в Украине. Надо максимально усилить наших защитников, чтобы они как можно быстрее освободили все украинские города от оккупантов", – отметили в посольстве.

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