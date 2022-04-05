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Съемочная группа CNN попала под артобстрел рашистов возле Николаева

  • 5.04.2022, 10:31
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Съемочная группа CNN попала под артобстрел рашистов возле Николаева

Удар произошел примерно в 150 метрах от места расположения журналистов.

Оккупанты не покидают попыток захватить Николаев. В городе происходят новые обстрелы.

Под один из артиллерийских обстрелов недалеко от Николаева попала съемочная группа CNN. Они как раз проводили съемки украинских солдат.

Так, команда CNN на перекрестке дорог к югу от Николаева, близ города Александровка, была всего в нескольких метрах от артиллерийских снарядов.

На кадрах, транслируемых CNN в течение дня, видно, как старший международный корреспондент CNN Бен Ведеман и его пять членов экипажа подбираются к одной из своих машин после того, как два снаряда приземлились близко к своей позиции.

Удар произошел примерно в 150 метрах от места их расположения. Команда пала на землю, когда произошла еще одна атака.

«Теперь мы стараемся выбраться из этого района как можно скорее. Наша другая машина, полностью уничтожена», – говорит Ведеман на камеру, когда они убегают.

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