Украинские ПВО сбили четыре ракеты, выпущенные с территории Беларуси 2 5.04.2022, 10:32

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Целями атаки должны были стать объекты гражданской инфраструктуры.

Ночью 5 апреля два истребителя Су-35 оккупантов с территории Беларуси нанесли удар по украинской территории. ПВО Украины сбила 4 вражеских ракеты.

Об этом сообщило Воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВСУ

В Воздушных силах ВСУ рассказывают, что целями оккупантов должны были стать объекты гражданской инфраструктуры. На этот раз ракеты были направлены на несколько западных областей.

Украинские военные средствами противовоздушной обороны уничтожили три крылатых ракеты. Четвертая была повреждена, так что не смогла точно попасть в цель.

Для наведения ракет враг использовал два беспилотника оперативно-тактического уровня. Они также проводили разведку. Эти БПЛА украинские зенитные ракетные войска тоже уничтожили.

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