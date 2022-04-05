Медведев заявил о «Евразии от Лиссабона до Владивостока»43
- 5.04.2022, 11:31
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Экс-президент РФ назвал войну против Украины одним из этапов этой «цели».
Бывший президент России Дмитрий Медведев хочет стереть национальную идентичность украинцев. Дальнейшей целью является построить Евразию - от Лиссабона до Владивостока.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Медведева.
"Эти сложные задачи не исполняются одномоментно. И они будут решаться не только на полях сражений. Цель… наконец построить Евразию - от Лиссабона до Владивостока", - заявил бывший президент РФ.
Напомним, в российском прокремлевском издании "РИА Новости" вышла статья "Что Россия должна сделать с Украиной". В статье обосновывается уничтожение украинцев, не согласных с оккупаций.