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Зеленский: Украина будет разыскивать военных преступников РФ по всему миру

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  • 5.04.2022, 11:40
  • 4,156
Зеленский: Украина будет разыскивать военных преступников РФ по всему миру
Владимир Зеленский

Будет создан собственный «внутренний механизм» по их наказанию.

Украина будет добиваться наказания российских военных преступников в международных процессах, но и сама создаст «внутренний механизм», который позволит разыскивать их во всем мире и привлекать к ответственности.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в разговоре с украинскими журналистами — на первой пресс-конференции, которую он дал украинским СМИ с начала российского вторжения, передает nv.ua.

Так глава государства ответил на вопрос о том, готова ли Украина аналогично израильскому Моссаду начать «процедуру возмездия» и разыскивать тех россиян, которые виновны в зверствах против мирного населения в Буче и других городах Украины.

Зеленский подтвердил, что Украина готовится действовать соответственно. «Вчера я это уже сказал — может, не так откровенно, как этого ожидает сегодняшнее или настоящее время. Мы точно будем этим заниматься, соответственно, будут собираться списки», — пояснил Зеленский. Он также очертил два механизма, по которым планирует действовать Украина.

Первый механизм — «порядок в соответствии с международным правом, потому что мы в цивилизованном мире с вами живем». В этом контексте президент напомнил, что официальный Киев договорился о создании совместной с ЕС комиссии, расследующей военные преступления РФ.

«Прокуроры разных государств будут заниматься всеми этими преступлениями», — пояснил Зеленский. По его словам, в этой комиссии также будет работать представитель Офиса президента, который «ежедневно будет докладывать» Зеленскому о ходе дела.

«Хочется, чтобы это было решено не через 20 или через 30 лет», — добавил президент. Он также выразил уверенность, что ни миру, ни Европе «невыгодно затягивать этот процесс». «Они видят множество доказательств.

И, к сожалению, доказательства будут только появляться — меньше их не будет. Там еще Изюм впереди, много куда нет доступа — оккупированный Мелитополь, Бердянск — мы не представляем себе, что там происходило».

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