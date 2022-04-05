Дания высылает 15 российских дипломатов
- 5.04.2022, 11:55
- 1,262
Они должны покинуть страну в течение 14 дней.
Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил, что правительство высылает из страны 15 российских дипломатов. Они должны покинуть Данию в течение 14 дней.
Об этом сообщает Politiken.
"Это исторический шаг, который мы делаем здесь со стороны Дании, но мы также делаем это в соответствии с большим количеством других европейских стран, потому что мы хотим защитить нашу безопасность и безопасность Дании", - заявил Кофод после заседания комитета по внешней политике.
Напомним, ранее стало известно, что Франция вышлет около 30 российских дипломатов.