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Дания высылает 15 российских дипломатов

  • 5.04.2022, 11:55
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Дания высылает 15 российских дипломатов

Они должны покинуть страну в течение 14 дней.

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил, что правительство высылает из страны 15 российских дипломатов. Они должны покинуть Данию в течение 14 дней.

Об этом сообщает Politiken.

"Это исторический шаг, который мы делаем здесь со стороны Дании, но мы также делаем это в соответствии с большим количеством других европейских стран, потому что мы хотим защитить нашу безопасность и безопасность Дании", - заявил Кофод после заседания комитета по внешней политике.

Напомним, ранее стало известно, что Франция вышлет около 30 российских дипломатов.

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