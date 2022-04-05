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В Луганской области оккупанты взорвали цистерну с азотной кислотой

  • 5.04.2022, 12:07
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В Луганской области оккупанты взорвали цистерну с азотной кислотой

Жителей Рубежного призывают закрыть окна.

В Рубежном войска РФ попали в цистерну с азотной кислотой.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Срочно!!! Не выходите из укрытий! Если вы в помещении, закройте двери и окна!" – обращается он к жителям региона.

Гайдай также рассказывает о действии азотной кислоты на человека: она опасна при вдыхании, глотании и попадании на кожу и слизистые.

"Пары кислоты вызывают раздражающее действие на дыхательные пути. При слабых отравлениях появляются признаки бронхита, легкого бронхиолита, головокружения, сонливость; при тяжелых отравлениях – отек легких. Для защиты от паров и тумана азотной кислоты пользуются противогазами. Подготовьте влажные маски для лица!!" – продолжает он.

Кроме того, при местном воздействии на глаза азотная кислота вызывает тяжелое поражение с большим некрозом роговой оболочки и конъюнктивы, что приводит к потере зрения.

"Первая помощь: при попадании азотной кислоты в глаза необходимо промыть их проточной водой в течение 10-30 минут. При попадании на кожу – пораженную поверхность обмыть водой, добавляя к ней соду и мыло. При проглатывании азотной кислоты показано промывание желудка большим количеством воды", – информирует Гайдай.

Также он призывает жителей региона следить за направлением ветра.

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