В Мариуполе тонет иностранное судно, которое обстреляли оккупанты 4 5.04.2022, 12:20

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Оно прибыло в порт из Болгарии.

В порту Мариуполя тонет обстрелянное россиянами гражданское судно Azburg. Оно находится под флагом Доминиканы, а владелец – Мальта.

Об этом сообщает МВД Украины.

Россияне попали в судно во время очередного обстрела Мариуполя 4 апреля. Оно было у одного из причалов.

В машинном отделении вспыхнул пожар. Один член экипажа ранен. Капитан на международном канале морской безопасности подал сигнал «SOS».

«Внимание! Внимание! Судно под флагом Доминиканской Республики было жестоко разгромлено, все разгромлено, мостик – разгромлен. Пожар в машине. Есть раненые», – говорилось в сообщении капитана.

Экипаж состоит из 12 человек, там есть женщина, пишет «Думская». Azburg прибыл в порт Мариуполя 23 февраля из Болгарии.

Из-за пробоины судно начало тонуть, а пожар охватывал все большую площадь. Морские пограничники оказали помощь раненому и эвакуировали экипаж в безопасное место.

Пожар еще пылает, судно идет под воду. Из-за постоянных обстрелов его невозможно спасти.

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