закрыть
5 апреля 2022, вторник, 12:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Мариуполе тонет иностранное судно, которое обстреляли оккупанты

4
  • 5.04.2022, 12:20
  • 6,194
В Мариуполе тонет иностранное судно, которое обстреляли оккупанты

Оно прибыло в порт из Болгарии.

В порту Мариуполя тонет обстрелянное россиянами гражданское судно Azburg. Оно находится под флагом Доминиканы, а владелец – Мальта.

Об этом сообщает МВД Украины.

Россияне попали в судно во время очередного обстрела Мариуполя 4 апреля. Оно было у одного из причалов.

В машинном отделении вспыхнул пожар. Один член экипажа ранен. Капитан на международном канале морской безопасности подал сигнал «SOS».

«Внимание! Внимание! Судно под флагом Доминиканской Республики было жестоко разгромлено, все разгромлено, мостик – разгромлен. Пожар в машине. Есть раненые», – говорилось в сообщении капитана.

Экипаж состоит из 12 человек, там есть женщина, пишет «Думская». Azburg прибыл в порт Мариуполя 23 февраля из Болгарии.

Из-за пробоины судно начало тонуть, а пожар охватывал все большую площадь. Морские пограничники оказали помощь раненому и эвакуировали экипаж в безопасное место.

Пожар еще пылает, судно идет под воду. Из-за постоянных обстрелов его невозможно спасти.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Надо признать, что среди нас есть последние сволочи
Надо признать, что среди нас есть последние сволочи Наталья Радина
Новый мир возможен только после победы Украины
Новый мир возможен только после победы Украины Андрей Санников
О людях и нелюдях
О людях и нелюдях Ян Валетов
О борьбе с вредными привычками
О борьбе с вредными привычками Ирина Халип