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Российская БМД стреляет «для забавы» по мирному человеку: шокирующее видео из Бучи

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  • 5.04.2022, 12:46
  • 2,894
Российская БМД стреляет «для забавы» по мирному человеку: шокирующее видео из Бучи

Житель города ехал на велосипеде и не представлял никакой опасности.

В сети появилось очередное доказательство зверских убийств российскими военными: оккупанты начали стрелять из бронированной машины по мирному человеку в Буче.

Об этом сообщает «Суспільне».

На видео, которое сняла аэроразведка бойцов «Азова» можно увидеть очередное зверство. Российские военные из БМД стреляли по мирному жителю, который вез велосипед.

Ролик сняли 3 марта. Он демонстрирует, как несколько раз по мирному жителю в городе Буча стреляют из российского БМД. Аналитики VoxCheck внимательно изучили видео и подтвердили, что бронированная техника принадлежит именно России.

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