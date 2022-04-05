Российская БМД стреляет «для забавы» по мирному человеку: шокирующее видео из Бучи

Российская БМД стреляет «для забавы» по мирному человеку: шокирующее видео из Бучи2
- 5.04.2022, 12:46
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Житель города ехал на велосипеде и не представлял никакой опасности.
В сети появилось очередное доказательство зверских убийств российскими военными: оккупанты начали стрелять из бронированной машины по мирному человеку в Буче.
Об этом сообщает «Суспільне».
На видео, которое сняла аэроразведка бойцов «Азова» можно увидеть очередное зверство. Российские военные из БМД стреляли по мирному жителю, который вез велосипед.
Ролик сняли 3 марта. Он демонстрирует, как несколько раз по мирному жителю в городе Буча стреляют из российского БМД. Аналитики VoxCheck внимательно изучили видео и подтвердили, что бронированная техника принадлежит именно России.