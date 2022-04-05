«Получившие облучение российские солдаты представляют опасность для белорусов» 5 5.04.2022, 12:53

8,196

Особенно для тех, что жил недалеко от зоны отчуждения.

Известный российский физик-ядерщик Андрей Ожаровский прокомментировал для сайта Charter97.org информацию о том, что российские солдаты, находившиеся в Чернобыльской зоне, получили сильную дозу облучения:

— Во-первых, недостаточно у нас информации о том, действительно ли они размещались непосредственно в Рыжем лесу, действительно ли не использовались средства индивидуальной защиты, хотя бы такие, как известный любисток.

Можно ли сказать, что Чернобыльская зона остается опасной, несмотря на то, что уже более 35 лет прошло. Особенно тот самый Рыжий лес, про который постоянно поступают сообщения, что якобы там были чуть ли не окопы вырыты? Да, можно.

При нахождении в Чернобыльской зоне человек получает внешнее облучение, вред от него пропорционален времени, которое было проведено в местах с повышенной мощностью дозы. Но основная проблема — внутреннее облучение, то есть может человек вдохнуть радиацию с пылью, а мы знаем, что тяжелая армейская техника подымает клубы пыли, люди неизбежно вдыхали это.

Также неосторожное поведение, например, пользоваться колодцами, которыми не стоило бы пользоваться, потому что они загрязнены все еще с 1987 года. Как мне кажется — основная проблема, что военнослужащие могли унести радиацию и на одежде, и на предметах, с которыми они туда уехали.

К военной технике это меньше относится, ее проще помыть, а вот обмундирование и обувь стоило бы выкинуть сразу после того, как они покинули зону. И насколько я понимаю, последствия проявятся не зразу.

Не могу оценивать достоверность информации о том, что уже кто-то обращался в медицинские учреждения. По чернобыльскому опыту мы знаем, что даже острое облучение проявляется не сразу. Могу предположить, что в течение нескольких лет те военнослужащие, которые были расквартированы не только непосредственно в Чернобыле, но и вокруг, могут получить серьезные проблемы со здоровьем. И мой совет, я его постоянно повторяю: если кто-то находился в составе российских вооруженных сил, которые присутствовали на Чернобыльской станции — им, конечно, следует пройти обследование.

Существуют счетчики облучения человека, об этом больше известно в Беларуси, чем в России, но забота о здоровье — дело каждого и нужно понять, подвергся ли человек внутреннему облучению и принес ли внутри себя какие-то радионуклиды. Тогда можно предпринимать какие-нибудь действия по минимизации этого воздействия.

И третий вопрос — это внешнее облучение. Есть сведения о том, что военные зачем-то заходили в лаборатории. В Чернобыльской зоне множество научных учреждений, там хранятся образцы, там хранятся высокоактивные, среднеактивные, низкоактивные, радиоактивные отходы. Я примерно понимаю, как ведут себя военные в незнакомом помещении — они стремятся войти во все комнатки, которые есть. А в таких учреждениях есть комнаты хранения образцов, в которые вламываться не стоит. И если, не дай Бог, они что-то в этой комнате или разбили, или в карман положили, или растоптали — это может быть еще одним сценарием нанесения вреда здоровью этих самых людей. Я за скобками оставляю намеренные действия, почему-то есть у многих легкомысленное отношение к радиации.

Я даже слышал мнения: «Но там же ходят сталкеры — значит там безопасно». Нет, не безопасно.

И еще хотел сказать, что, возможно, имело место намеренное хищение образцов, даже из тех самых из лабораторий, маркированных знаком радиационной опасности, из хулиганских соображений или с намерением потом их каким-то образом продать каким-нибудь злодеям, которые могут использовать радиоактивные вещества с какими-то террористическими целями или чтобы нанести вред здоровью кого-то.

— Насколько опасна данная ситуация для белорусов. Ведь получившие облучение солдаты и техника возвращаются в Россию через нашу страну.

— Я не видел кадры и какие-то доклады, что должным образом на контрольно-пропускных пунктах производится хотя бы обмывка техники — такая примитивная дезактивация.

Опять же, я не слышал (возможно, это производилось) заявления представителей войск РХБЗ, что все обмундирование, в котором солдаты находились на территории Чернобыльской зоны, у них отобрано, они переодеты в чистое и дальше едут. А так должно было быть.

Генералы РХБЗ должны были сказать: раз уж зашли в Чернобыльскую зону, мы не будем смотреть, измазались вы или не измазались, а давайте всех переоденем в чистое, по крайней мере, обувь у всех отберем.

Мне кажется, опасность для тех территорий Беларуси и их жителей, куда эти войска уходят, она существует. Учитывая, что население и так было подвержено и продолжает подвергаться воздействию последствиями аварии на Чернобыльской станции. Мы знаем, что есть огромное число населенных пунктов, которые до сих пор отселены и это не только в 30-ти километровой зоне, это и в 100 километрах, и в 200 километрах от взорвавшегося реактора, поэтому дополнительное облучение, даже казалось бы не такой сильной дозой, может привести к серьезному вреду для здоровья.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».