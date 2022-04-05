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Владислав Иноземцев: После возвращения из Украины военных 90-е покажутся россиянам образцом джентльменства

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  • 5.04.2022, 13:18
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Владислав Иноземцев: После возвращения из Украины военных 90-е покажутся россиянам образцом джентльменства
Владислав Иноземцев

Россия пару десятилетий будет расхлебывать небывалую криминализацию общества.

Страшные новости из Бучи и Ирпеня ужасны не столько тем, что однозначно делают Путина военным преступником, что они показывают "качество" российской армии, пишет российский экономист, директор Центра исследований постиндустриального общества в Москве Владислав Иноземцев.

Убийства мирных граждан, копка братских могил, массовое мародерство и отправка в Россию из Беларуси посылок с награбленным – все это означает, что почти миллион человек, поставленных режимом в стране под ружье, представляют собой не слишком хорошо организованную банду, и не более того. Этому, вероятно, не стоило бы удивляться, понимая, что политическая элита также организована как преступная группа. Ну, одна ОПГ грабит, почему бы другой не специализироваться на убийствах?

Однако проблема в данном случае имеет совершенно другие масштабы и остроту. Если в случае с властной элитой речь идет о нескольких десятках тысяч человек, которые (по крайней мере до последних событий) в случае политической дестабилизации счастливы были бы покинуть Россию в максимально короткие сроки, то в случае с военными ситуация выглядит совершенно иначе.

Эти люди никуда из страны не денутся, и, более того, они являются более органичной частью русского населения, чем политическая элита. Даже в случае, если свой приближающийся юбилей Путин встретит в Гааге или вообще до него не доживет (а шансы обоих этих сценариев растут сегодня с невообразимой скоростью), насильники, убийцы и мародеры вернутся в общество и сильно изменят его природу. Волна солдат, прошедших через Афганистан и Чечню, на мой взгляд, не была столь опасной для российского социума, так как и обстановка в нем в соответствующие годы была другой, и сами солдаты все-таки соблюдали некоторые "правила приличия" (к тому же это делало и государство – тот же знаменитый полковник Буданов был не героизирован, а осужден). Сейчас ни о чем подобном – хотя фамилии всех командиров, ранее расквартированных в то же время, известны – не идет и речи.

Во время Второй мировой войны германские изверги понимали, что организация массовых убийств не может быть делом регулярных вооруженных сил, имея на этот случай войска СС. В России сегодня даже эта мысль слишком неподъемна для сознания "эффективных менеджеров" из Кремля. И это значит, что и после ухода Путина страна будет пару десятилетий расхлебывать запущенную им криминализацию общества. Криминализацию, в сравнении с которой "проклятые 1990-е" представляют собой образец джентльменства и порядочности.

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