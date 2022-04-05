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Грозев: У меня есть список агентов российских спецслужб в Украине, это известные фамилии

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  • 5.04.2022, 13:35
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Грозев: У меня есть список агентов российских спецслужб в Украине, это известные фамилии
Христо Грозев

Журналист-расследователь назвал одного из предателей.

Болгарский журналист, главный расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев сказал в интервью основателю интернет-издания gordonua.com Дмитрию Гордону, что группа Bellingcat составляет список российских агентов в Украине, но пока не решила, как опубликовать эти данные.

"Я знаю, что западные спецслужбы каким-то образом раздобыли список агентов российских спецслужб и вообще агентов влияния России на ключевых постах в Украине. Вам об этом что-то известно?" – спросил Гордон.

"Я слышал эту информацию, но списка не видел, – ответил Грозев. – Но для меня не очень это удивительно. Тем более до начала войны увеличились добровольные шпионажи в пользу Запада из российский источников, потому что многие из них понимали абсурдность этой войны для России".

Он предположил, что западные спецслужбы могли получить список российских агентов в Украине "по тем же каналам, по которым ЦРУ [США] и [британская внешняя разведка] MI6 получали информацию о грядущей войне".

"Я этот список не видел, но я знаю о другом списке, который сам составляю на основе фээсбэшных и гээрушных расследований. Сейчас мы готовим расследование. Мы видим не всю картину, не всех, кого они курируют и завербовали, но видим подвыборку, 20–30 человек, и понятно, какие люди им были нужны. Они вообще [действовали] по полному диапазону – от политиков, при этом не только пророссийского склада, но и националистического и даже социал-демократического, то есть по полной программе, до журналистов, к сожалению, блогеров и так далее", – сказал Грозев.

"Можно ли сказать, что у вас в руках есть определенный список агентов российских спецслужб в Украине?" – спросил Гордон.

"Да, – ответил Грозев. – Но я могу назвать только тех, кто уже был обвинен [в работе на Россию], могу подтвердить, что они были в этом списке. Это [сбежавший из Украины нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь"] Тарас Козак. А относительно всех остальных... Мы думаем, как их описать в нашем расследовании, чтобы все-таки не вызвать какую-то реакцию Линча. Это ведь тоже нехорошо".

Расследователь уточнил, что в этом списке – "известные фамилии", при этом людей, которые входят в руководство Украины, в нем нет.

"Такие люди вряд ли были на кураторской нитке 5-го отдела [ФСБ РФ]. Если такие люди есть (а я считаю, что они есть), то они курировались на более высоком уровне", – сказал Грозев.

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