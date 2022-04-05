Италия высылает 30 российских дипломатов из соображений нацбезопасности 3 5.04.2022, 13:40

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МИД страны уведомил об этом посла РФ.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо объявил, что правительство страны приняло решение выслать 30 российских дипломатов по соображениям национальной безопасности.

Об этом сообщает ANSA.

"Секретарь Министерства иностранных дел Этторе Секи вызвал сегодня утром посла РФ в Италии Сергея Разова в Фарнезину по моему поручению, чтобы уведомить его о решении итальянского правительства выслать 30 российских дипломатов, работающих в посольстве, как "персон нон грата", - заявил Ди Майо.

Он подчеркнул, что решение о высылке российских дипломатов принято по согласованию с другими европейскими и атлантическими партнерами.

"Высылка дипломатов РФ была необходима по причинам, связанным с нашей национальной безопасностью, в контексте нынешней кризисной ситуации, возникшей в результате необоснованной агрессии против Украины со стороны РФ", - пояснил министр.

Напомним, сегодня Дания объявила, что высылает 15 российских дипломатов.

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