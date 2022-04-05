Разведка обнародовала список оккупантов, совершавших преступления в Киевской области 4 5.04.2022, 13:59

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Идентифицированы военнослужащие 96-й отдельной разведывательной бригады РФ.

Главное управление разведки Минобороны обнародовало данные оккупантов, которые совершали преступления против украинского народа в Киевской области. Речь идет о российских военнослужащих 96 отдельной разведывательной бригады.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР МО.

Со списком российских оккупантов можно ознакомиться по ссылке.

"ГУР МО Украины получило список военнослужащих 96 отдельной разведывательной бригады 1 танковой армии Западного военного округа (в/ч 52634) м. Нижний Новгород, что совершают военные преступления против народа Украины в Киевской области!"- говорится в сообщении.

В разведке также отметили, что за совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности.

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