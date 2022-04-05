Еврокомиссия предложила новые санкции против РФ 1 5.04.2022, 14:30

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Речь идет о транспортных ограничениях, эмбарго на уголь и запрете экспорта техники.

Европейская комиссия предложит новые санкции против России. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal и Bloomberg.

Среди новых ограничений :

запрет на импорт российского угля;

блокировка экспорта новой техники в Россию;

расширение списка подсанкционных олигархов и членов их семей;

ограничения на транспортные и морские перевозки для России.

Для утверждения этих санкций требуется поддержка стран-членов Евросоюза. Если ограничения согласуют, то европейские санкции впервые коснутся энергетического сектора России. Планов по введению эмбарго на российские нефть или газ пока нет, ведь мнение на этот шаг в ЕС разделилось.

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