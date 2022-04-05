Белорусские добровольцы показали места, где они громили российских оккупантов 5.04.2022, 14:39

5,410

Видеофакт.

Белорусские добровольцы показали места, где они сражались с российскими оккупантами.

Бойцы белорусского добровольческого батальона имени Кастуся Калиновского вернулись на места ожесточенных боев в Бучу, Ирпень, Ворзель, чтобы рассказать правду о смерти Литвина, о своих чувствах тогда и после.

Об этом сообщает пресс-служба батальона.

«Интересно быть здесь - в месте, из которого, казалось, мы уже не выберемся…», - рассказали белорусские добровольцы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».