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Белорусские добровольцы показали места, где они громили российских оккупантов

  • 5.04.2022, 14:39
  • 5,410
Белорусские добровольцы показали места, где они громили российских оккупантов

Видеофакт.

Белорусские добровольцы показали места, где они сражались с российскими оккупантами.

Бойцы белорусского добровольческого батальона имени Кастуся Калиновского вернулись на места ожесточенных боев в Бучу, Ирпень, Ворзель, чтобы рассказать правду о смерти Литвина, о своих чувствах тогда и после.

Об этом сообщает пресс-служба батальона.

«Интересно быть здесь - в месте, из которого, казалось, мы уже не выберемся…», - рассказали белорусские добровольцы.

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