Президент Германии назвал Путина «бункерным разжигателем войны» 9 5.04.2022, 14:43

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Франк-Вальтер Штайнмайер

Штайнмайер исключил нормализацию отношений с Россией при нынешней власти.

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) исключил нормализацию отношений с РФ, пока президентом этой страны является Владимир Путин. С путинской Россией больше невозможно сотрудничество, каким оно было в предыдущие годы, заявил он во вторник, 5 апреля, в эфире телеканала ZDF, передает dw.com.

"Что касается России, должен вам сказать, что я не знаю", - так он ответил на вопрос о том, возможно ли еще будущее "с" Россией Путина или только "против" нее. Российского президента Штайнмайер назвал "бункерным разжигателем войны". "Я уверен, что возврата к нормальности, предшествовавшей статусу-кво, в России с Путиным не будет", - подчеркнул он.

Одновременно президент ФРГ отметил, что Запад в вопросе отношений с Москвой потерпел неудачу по многим пунктам. В частности, ему не удалось интегрировать Россию в европейскую архитектуру безопасности, указал он. "Это горькие итоги, перед которыми мы оказались", - признал немецкий политик, который в качестве главы МИД ФРГ с 2014 года приложил большие усилия для урегулирования конфликта РФ и Украины.

Штайнмайер признал свои ошибки в отношении России

Накануне Штайнмайер впервые признал собственные ошибки и заблуждения в политике в отношении России. "Моя приверженность газопроводу "Северный поток - 2" была явной ошибкой. Мы держались за мосты, в которые Россия больше не верила, о чем нас предупреждали наши партнеры", - заявил он. По словам президента ФРГ, его ошибка заключалась в том, что он не мог себе представить, что Владимир Путин из-за охватившего его имперского безумия пойдет на полное экономическое, политическое и моральное разложение своей страны.

В Германии федерального президента в последние дни на фоне продолжающейся войны России в Украине критиковали за то, что он до сих пор не высказался по поводу собственных просчетов, особенно во время его работы на посту министра иностранных дел. Штайнмайер впервые занимал этот пост в 1999-2005 годах в правительстве Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder) и являлся одним из его близких соратников.

Затем он возглавлял МИД Германии в третьем кабинете Ангелы Меркель (Angela Merkel) в 2013-2017 годах. Среди прочего, Штайнмайер является одним из инициаторов заключенных в 2015 году "минских соглашений" по урегулированию конфликта Украины и России.

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