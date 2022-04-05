закрыть
5 апреля 2022, вторник, 15:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Бойцы 10-й горно-штурмовой бригады отомстили оккупантам

3
  • 5.04.2022, 14:56
  • 7,006
Бойцы 10-й горно-штурмовой бригады отомстили оккупантам

Четкая работа украинских защитников по врагу попала на видео.

Генштаб ВСУ опубликовал мощное видео от 10-й отдельной горно-штурмовой бригады. На нем можно увидеть, как украинских защитники уничтожают врага.

На видео можно увидеть разрушенные дома мирных жителей, а также дым от вражеского огня. Военные показали, что осталось от школы. Там, где были красивые постройки, – теперь руины. От выбитых окон до разрушенных крыш, от разбитого кирпича и до настоящих пепелищ на местах, где недавно жил кто-то.

В финале ролика показали вражескую технику. Точнее то, что от нее осталось. Украинские бойцы попали в яблочко, поэтому вражеская машина – всего лишь металлолом. И больше с ее помощью уничтожать мирное население оккупанты уже не смогут.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Белорусская рельсовая война: против лома нет приема
Белорусская рельсовая война: против лома нет приема Артем Черников
Надо признать, что среди нас есть последние сволочи
Надо признать, что среди нас есть последние сволочи Наталья Радина
Новый мир возможен только после победы Украины
Новый мир возможен только после победы Украины Андрей Санников
О людях и нелюдях
О людях и нелюдях Ян Валетов