Бойцы 10-й горно-штурмовой бригады отомстили оккупантам

Бойцы 10-й горно-штурмовой бригады отомстили оккупантам3
- 5.04.2022, 14:56
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Четкая работа украинских защитников по врагу попала на видео.
Генштаб ВСУ опубликовал мощное видео от 10-й отдельной горно-штурмовой бригады. На нем можно увидеть, как украинских защитники уничтожают врага.
На видео можно увидеть разрушенные дома мирных жителей, а также дым от вражеского огня. Военные показали, что осталось от школы. Там, где были красивые постройки, – теперь руины. От выбитых окон до разрушенных крыш, от разбитого кирпича и до настоящих пепелищ на местах, где недавно жил кто-то.
В финале ролика показали вражескую технику. Точнее то, что от нее осталось. Украинские бойцы попали в яблочко, поэтому вражеская машина – всего лишь металлолом. И больше с ее помощью уничтожать мирное население оккупанты уже не смогут.